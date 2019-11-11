Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi - Haber

Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde'de jandarma ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.

11.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:08
Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

'de ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.


Niğde İl Jandarma ekipleri merkeze bağlı Ağçaşar Köyünde E.G(37)'nin esrar sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler Narkotik köpeği Perma'nında katıldığı operasyonda evin hırdavat deposunda gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli E.G ise gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.