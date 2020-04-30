Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlamasıNİĞDE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 işçinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.

Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması

NİĞDE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 işçinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Ömer Halisdemir Meydanı'nda, valilikten alınan izinler doğrultusunda, 3 işçi ile birlikte basın bildirisi okudu. Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapılan meydanda işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uydu. Ellerinde bayrak ile dövizler taşıyan işçiler, maske de taktı.

Basın bildirisini okuyan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Demircioğlu ise "1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız" dedi.

Açıklamanın ardından İl Başkanı Demircioğlu ile işçiler, meydandan ayrıldı.

Kaynak: DHA