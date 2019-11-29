Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30
Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda mobilya malzemesi içine gizlenmiş toplam 3 bin 250 paket farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Araçtaki Suriye uyruklu S.A.A, H.E.Ş. ve H.E.İ. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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