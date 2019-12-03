Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:20

Niğde'de 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişmişliğinin insan hayatına özellikle de engellilere verilen değerle ölçüldüğünü söyledi.

Engellilere yönelik projeler yürüttüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını sağlamak karşılayacakları bütün engelleri ortadan kaldırmak ve onların en iyi yaşam sürdürmelerini sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Engellerin sorunu sadece onların, ailelerin görevi değil toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Niğde'de kamu kurumlarında ve toplumsal alanlarda engellilere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız, Niğde'yi bir engelli dostu şehri yapmak."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca da dünya nüfusunun yüzde 15'ini engellilerin oluşturduğuna dikkati çekerek, "Türkiye nüfusunun yüzde 11'inin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Niğde'de 450 engellimizi rehabilite etmekteyiz. Bunun yanında 3 bin engellimize de evde bakım maaşı ödemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından şarkı söylendi, şiir okundu. Öğrencilerin sunduğu tiyatro oyunu beğeni topladı.

Kaynak: AA