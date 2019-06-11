Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiledere beldesinde C.Y'ye ait evin bahçesinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler eve düzenlediği operasyonda, C.Y'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 262 kök hintkeneviri, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA