Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiledere beldesinde C.Y'ye ait evin bahçesinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler eve düzenlediği operasyonda, C.Y'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 262 kök hintkeneviri, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheli C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor
Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada
İzlanda Federasyonu Yetkilisi Vidir Reynisson, İzlandalı taraftarların maça fırça ile geleceğini açıkladı!
ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşından küçük çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlere kimyasal hadım cezası uygulanacak