Niğde'de 26 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Niğde'de 26 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

12.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:00
Niğde'de 26 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Niğde'de bir iş yerinde 26 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Niğde'de bir iş yerinde 26 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ve vergi kaybının önlenmesine yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler bir iş yerinde 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü buldu, Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Şevket Çoruh Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de 26 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:32:41. #1.15#
title