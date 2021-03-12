Niğde'de 26 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Niğde'de bir iş yerinde 26 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ve vergi kaybının önlenmesine yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler bir iş yerinde 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü buldu, Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul