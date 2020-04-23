Niğde'de 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Törende katılımcıların maske kullandığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlemlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Okul Müdürleri katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA