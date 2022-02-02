Niğde'de 220 gram ekmeğin fiyatı 2,5 lira oldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de 220 gram ekmek 2,5 liradan satılacak.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası yeni ekmek fiyat tarifesini fırıncılara bildirdi.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yaptığı açıklamada, zamlı satışların bugün başladığını belirtti.

200 gram ekmeğin 2 liradan satıldığını ancak maliyetlerin yükselmesiyle gramaj ve fiyat artışına gittiklerini aktaran Yenel, 220 gram ekmeğin bugünden itibaren 2,5 liradan satılacağını kaydetti.