Niğde'de 21 kök Hint keneviri ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 21 kök Hint keneviri bulundu.
20.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:34
Niğde'de düzenlenen operasyonda 21 kök Hint keneviri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde E.Ö'nün evinini bahçesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma kenevirleri olay yerinde imha etti. E.Ö. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA