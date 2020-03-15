Niğde'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Niğde'de üç farklı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de üç farklı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Üç ayrı suça karışan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. (27), Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA