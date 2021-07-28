Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi

Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde polisi tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde polisi tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Güney Gişelerinde yapılan denetimlerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Ekipler kamyon kasası içerisinde yaptıkları aramada 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.T gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karı koca dolandırıcı
Karı koca dolandırıcı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Tanju Bilgiç Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Prens William Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:09:05. #1.14#

title