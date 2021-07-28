NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
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NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

NİĞDE'de 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Güney gişelerinde yapılan denetimlerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Ekipler kamyon kasası içerisinde yaptıkları aramada 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.T gözaltına alındı.

NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
NİĞDE'DE 20 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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