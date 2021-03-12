Niğde'de 2 tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Niğde'de 2 tırın çarpıştığı ve sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde'de 2 tırın çarpıştığı ve sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Selim Acar (62) idaresindeki 40 AH 042 plakalı tır, Nevşehir yolu köprülü kavşağı yakınlarında, Ahmed El Ömeri'nin (37) kullandığı 79 AAH 602 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul