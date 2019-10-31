Niğde'de 2 minibüste 75 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüs sürücüleri Ç.D. ve H.K. gözaltına alındı.