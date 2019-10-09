Niğde'de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı

09.10.2019 11:56

Niğde'de dengesini kaybederek 2. kattan düşen boya işçisi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çiftlik İlçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42) dengesini kaybederek 2. kattan aşağı düştü. T.A.'nın düştüğünü farkeden diğer işçi arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boyacı T.A.'yı Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi süren boyacının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA