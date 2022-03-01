Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 4 otomobilden akü ve bir iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler Ü.Ü.Y. ve U.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title