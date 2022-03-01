Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 4 otomobilden akü ve bir iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler Ü.Ü.Y. ve U.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel