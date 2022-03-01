Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 4 otomobilden akü ve bir iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler Ü.Ü.Y. ve U.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.