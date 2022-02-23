Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de 8 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de 8 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iş yeri ve ikametten yapılan 8 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ve Ö.Ü'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Haberler

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