Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli, çaldıkları araçlarla yakalandı.

Niğde'de motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli, çaldıkları araçlarla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 2 ayrı adresten motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çalınan motosikletlerle yakaladı.

Motosikletleri sahiplerine teslim eden ekipler, şüpheliler hakkında işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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