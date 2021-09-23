Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Niğde'de kablo çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de kablo çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattık.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler S.Ü. ve S.B'yi çaldıkları kablolar ve pompalı tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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