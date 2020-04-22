Niğde'de 2 bin 600 esnaf Halkbank'tan 65 milyon lira destek kredisi kullandı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi"nden Niğde'de üç haftada 2 bin 600 esnaf ve sanatkar toplam 65 milyon lira kredi kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi"nden Niğde'de üç haftada 2 bin 600 esnaf ve sanatkar toplam 65 milyon lira kredi kullandı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker, kooperatifte düzenlediği basın toplantısında, destek paketiyle esnafın, sanayicinin ve KOBİ'lerin ayakta kalması, ülke ekonomisinin büyümeye devam etmesi ve hasar görmemesinin amaçlandığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin bu krizden etkilenmemesi ve daha az hasarla çıkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomiye destek paketleri açıklandığını ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğunu belirten Eker, şunları kaydetti:

"Bu önlemlerden birisi de esnaf ve sanatkarımıza verilen 25'er bin liralık esnaf destek paketi oldu. Şu ana kadar Halkbank Niğde Şubesi ve Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nden yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 600'ü geçti. Türkiye Halk Bankası Niğde Şubesi personeli, esnaf ve sanatkarımıza bu imkanlardan faydalanması için mesai mefhumu gözetmeden, cumartesi, pazar günleri dahil tam kadro sağlıklarını dahi hiçe sayarak çalıştı. Halkbank üç hafta gibi kısa bir sürede 2 bin 600 esnaf ve sanatkarımıza toplamda 65 milyon lira esnaf destek kredisi kullandırarak kentte bir mucizeyi gerçekleştirdi."

Kaynak: AA