Niğde'de 19 Mayıs coşkusu
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Niğde'de 19 Mayıs coşkusu

Niğde'de 19 Mayıs coşkusuNİĞDE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Niğde'de 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:23

Niğde'de 19 Mayıs coşkusu

NİĞDE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Niğde Belediyesi tarafından organize edilen programda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar kortej eşliğinde konser verdi. Vatandaşlar ise balkonlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bayram kutlamasına eşlik etti. Daha sonra bando takımı, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak mini konserler verip, vatandaşın bayramını kutladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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