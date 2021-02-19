Niğde'de 18 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi
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Niğde'de 18 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi

19.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:49
Niğde'de 18 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi

Niğde'de mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan çelik kaynak ve makine bakımı sektöründe çalışan 18 işçiye belgeleri verdi.

Niğde'de mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan çelik kaynak ve makine bakımı sektöründe çalışan 18 işçiye belgeleri verdi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Ali Yeşil, odada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 117 mesleğe mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Oda olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği yaptıklarını belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"35 kişinin başvuruları dahilinde çelik kaynak ve makine bakımı sektörlerinin ilk etap sınavları yapıldı. Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan 18 kişi 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazandı. Bu belge, belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olmasıyla belge sahiplerine iş fırsatı doğuracaktır. Ayrıca Europass Uluslararası denkliği bulunan belge sayesinde, belge sahipleri yurt dışında da çalışma imkanı bulacak. Daha önce yapılan sınavda 35 galerici, 25 emlakçı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştı. Bundan sonrada Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları alınarak belgelendirme işlemi devam edecektir."

Konuşmaların ardından Yeşil, sınavı başarıyla tamamlayan 18 kişiye belgelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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