Niğde'de 175 öğrenciye tablet dağıtıldı

Niğde'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB) tarafından uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere 175 tablet dağıtıldı.

Niğde'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile Niğde Ticaret Borsası (NTB) tarafından uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere 175 tablet dağıtıldı.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, NİTSO toplantı salonunda geçekleştirilen tablet teslim törenine, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, NTB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar katıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Katırcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada yaşam ve iş koşullarını tamamen değiştirdiğini ve öğrencilerin eğitim hayatını ciddi boyutta etkilediğini belirtti.

Salgın nedeniyle öğrencilerin eğitimlerini evlerinde çevrimiçi olarak sürdürmek zorunda kaldığını anımsatan Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Üst kuruluşumuz TOBB tarafından ülke çapında hayata geçirilen bu projeyi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ve Niğde Ticaret Borsası olarak destekleyerek, maddi durumlarının yeterli olmayan ve tablet edinemeyen öğrencilerimizi tablet sahibi yaparak eğitimlerine hiç ara vermeden sürdürmelerini hedefledik. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize oda ve borsa olarak kaban ve bot yardımı yapıyorduk. Bu yılın önemine binaen tabletin daha faydalı olacağını düşünerek TOBB öncülüğünde oda ve borsa yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle böyle bir karar aldık."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul