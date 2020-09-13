Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu

Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu.

Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu
13.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:27

Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu.

Merkeze bağlı Koyunlu köyündeki gölete balık tutmaya giden Erol Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, Niğde İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ve Mersin'den dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Tuncer'in cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tuncer'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beren Saat Acun Ilıcalı Metin Özülkü
Spor Jose Sosa Arda Turan Mbaye Diagne Eddie Newton Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 14:29:38. #1.15#
title