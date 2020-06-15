Niğde'de 150 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Niğde'de 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda 150 kök Hint keneviri bulundu.

Niğde'de 150 kök Hint keneviri ele geçirildi
15.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:28

Niğde'de düzenlenen operasyonda 150 kök Hint keneviri bulundu.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde Z.Ö'nün evinde ve üzüm bağında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 150 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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