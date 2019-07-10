Niğde'de 15 Temmuz şehitleri için anma programları düzenlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit edilenler, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde çeşitli etkinliklerle anılacak.

Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, vakıfta gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenleyeceklerini söyledi.

Darbe girişimine karşı gösterilen direnişin üçüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Halisdemir, şunları kaydetti:

"Vatan Yıldızları Vakfı olarak 15 Temmuz'un 3'üncü yılında geçmiş yıllara nazaran daha kapsamlı bir program gerçekleştireceğiz. Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan ağabeyim Ömer Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu beldesinde tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutulacak. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteri yapılacak. Şairlerimiz, vatan ve şehadet anlatımlı sunum yapacak. Etkinlikler kapsamında ilahi gruplarının dinletisi, 15 Temmuz'u her yönüyle anlatan konuşmacılar programda yer alacak. Tüm halkımızı 15 Temmuz saat 14.00'te Çukurkuyu beldesine bekliyoruz. Ecdadımızın 'geçmişi olmayanın geleceği olmaz' deyimiyle 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına 15 Temmuz etkinliğimizde 1071'den bu yana nice şehitlerimizin gösterdiği kahramanlığı aktarmak istiyoruz. Yapacağımız etkinliklerle 15 Temmuz'u unutturmayacağız."

Kaynak: AA