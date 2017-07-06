Niğde'de 15 Temmuz İçin Cumhurbaşkanı Hazırlığı

AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Niğde'ye gelmesinin beklendiğini söyledi.



Özdemir, yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un yıldönümüne düzenlenecek anma programı hakkında bilgi verdi. Programın 11 Temmuz'da şehitlik ziyareti ile başlayacağını belirten İl Başkanı Özdemir, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız Niğde ye gelmek istiyorlar, bu programı Ömer Halisdemir'in kabrinden başlatmak istiyorlar. Şu anda netleşmiş bir durum yok. Valiliğimiz programlarla ilgili bir komisyon kuruyor. Komisyonda Ak Parti, CHP, MHP de olacak. Bizler 15 Temmuz'da vatandaşlarımız nerede toplandıysa aynı yerde toplanacağız."



- Niğde