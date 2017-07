Niğde'de 15 Temmuz Etkinliklerinde Ömer Halisdemir Unutulmayacak

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler 11 Temmuz günü darbe girişiminde şehit olanların mezarları ziyaret edilecek. AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaretinin planlandığını ancak programın kesinleşmediğini açıkladı.



11 Temmuz'da başlayacak etkinlikler için Niğde'de AK Parti, CHP ve MHP yöneticilerinin olduğu Niğde Valiliği tarafından oluşturulan komisyonda yapılacak etkinlikler görüşülecek.



15 Temmuz 00.26'da Salalar okunacağını söyleyen Özdemir, açıklamasında şunları söyledi: "15 temmuzun yıldönümüne hep birlikte yaşayacağız. Hain münafıklar çetesinin darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. O gece yaklaşık 200 şehit verdik. Niğde'den 6 tane şehit verdik. Beş tanesinin kabri burada 1 tanesinin kabri Ankara'da. 15 temmuzun sembol ismi Ömer Halisdemir'de Niğde'den çıktı. Onun gururunu da yaşadık. Niğdeliler bir kahramanlık örneği gösterdiler. Tüm Türkiye gibi. Belki Niğde'de silahlar patlamadı silah sesleri duyulmadı ama Türkiye'nin her yerinde Niğdeliler ayaktaydılar. Anma programlarımız 11 Temmuz günü başlayacak. 15 Temmuz anma programlarımıza şehitlik ziyaretiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız Niğde ye gelmek istiyorlar, bu programı Ömer Halisdemir'in kabrinden başlatmak istiyorlar. Kesin bir netleşmiş program yok ama her fırsatta sayın Cumhurbaşkanımız söylüyorlar. Niğde'ye gelmeyeli 3 yıl oldu. İnşallah Niğde'de de bu programı başlatmak istiyorlar. Bir aksilik olmaz program netleşirse bunu sizlerle paylaşacağız. Tabi bu programları Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştireceğiz. Valiliğimiz bu programlarla ilgili bir komisyon kuruyor. Bu komisyonda Ak Parti, CHP, MHP'de olacak. 11 Temmuzdan başlayarak tüm Niğdeli vatandaşlar olarak 16 temmuz sabahına kadar inşallah bu programı gerçekleştireceğiz. Bizler 15 Temmuzda vatandaşlarımız nerede toplandıysa aynı yerde toplanacağız. 00.26'da cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet ettiği saatte salalar okunacak. Bu salalarla beraber bizler de meydanlarda vatandaşlarımızla buluşacağız. Sabaha kadar programlarımız devam edecek. Mecliste cumhurbaşkanımız halka seslenecek. 15 Temmuzun yıldönümüne hep birlikte yaşayacağız. Hain münafıklar çetesinin darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti."dedi.



Niğde'nin gururu 5 şehit



