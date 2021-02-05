Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
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Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

05.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:19
Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Niğde'de yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 450 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Niğde'de yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 450 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

Eğitimli köpekle arama yapılan otobüste, M.K'nin valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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