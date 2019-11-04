Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi olmayan 9 Suriyeliye bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.
14 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Suriye uyruklu minibüs sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.