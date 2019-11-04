Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

04.11.2019 12:32
Niğde'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.


Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yol izin belgesi olmayan 9 Suriyeliye bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.

14 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriye uyruklu minibüs sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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