Niğde'de 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Niğde'de 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

04.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:15
Niğde'de 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Niğde'de yapılan denetimlerde 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de yapılan denetimlerde 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan, haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, 2 iş yerinde yaptığı aramalarda, çeşitli markalarda 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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