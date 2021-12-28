Niğde'de 11 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 11 litre sahte içki ele geçirildi

Niğde'de 11 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de restoranlarda yapılan denetimlerde 11 litre sahte içki ele geçirildi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de restoranlarda yapılan denetimlerde 11 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde sorumluluk sahasında bulunan 7 içkili restoranda sahte içki denetimi yaptı.

Yapılan aramalarda sahte 7,5 litre rakı, 1,5 litre viski, birer litre şarap ve votka ile 17 anason kiti ele geçirildi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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