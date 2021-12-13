Niğde'de 1060 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de 1060 paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'de 1060 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir araçta yapılan aramada 1060 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir araçta yapılan aramada 1060 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araçta 1060 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title