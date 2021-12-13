Niğde'de 1060 paket kaçak sigara ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir araçta yapılan aramada 1060 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araçta 1060 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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