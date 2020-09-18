Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de lastik tamirhanesine düzenlenen operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:06

Niğde'de lastik tamirhanesine düzenlenen operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı yapılan lastik tamirhanesine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, varillerin içinde 3 ton, tankerde 7 ton kaçak akaryakıt ve yakıt ikmalinde kullanılan santrifüj makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdullah Özkul
Abdullah Özkul
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Halil Sezai Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:12:09. #1.15#
title