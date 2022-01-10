Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

NİĞDE (AA) - Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, gazetecilerin, düzenli bir mesaisi olmadan çok güç şartlarda, zaman zaman hayatlarını riske atarak, topladığı haberleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Basın mensuplarının aynı zamanda bir kamu hizmeti görevini yerine getirdiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği dünyada, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensuplarımızın, gününü kutluyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de basın mensuplarının kamuoyunun sesi olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının yorum ve görüşlerinin çalışmalarında kendilerine önemli fayda sağladığına işaret eden Gültekin, "Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanmasında ve doğru bilgilendirilmesinde medya kuruluşlarımız, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerimiz toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için canla başla çalışan basın emekçilerimizin gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de şu mesajı paylaştı:

"Ülkemizde baskı altında olmadan, ekonomik sıkıntı yaşamadan, gazetecilik mesleğinin yapılabildiği şartların oluşmasını ve her şartta meslek etiğinin korunmasını temenni ederek, her olumsuzluğu aşarak görevlerini fedakarca yerine getirmeye çalışan tüm gazetecilerin gününü kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Basınımızın en temel ve vazgeçilmez unsurunu görevini fedakarca yapan basın emekçileri oluşturmaktadır. İçinde bulundukları koşullar ne olursa olsun vazife peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, vatandaşlarımızı aydınlatmak için verdiği mücadele her türlü takdiri hak etmektedir. Fedakarca çalışan basın mensuplarımızın gününü kutluyorum."

Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında, "Halkımızın doğru haber alma hakkını koruyan ve toplumumuzun bilgi kirliliği içinde kalmasına engel olan vatansever basın mensuplarımız gece gündüz demeden oldukça önemli bir kamu görevini ifa etmektedirler. Objektif ve tarafsız bir şekilde çalışmalarını sürdüren basınımız, demokrasimizin gelişmesine de değerli katkılar yapmaktadır. Başta üniversitemizin değerli basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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