Niğde'de 1 köy karantinaya alındı
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
12.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:19
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü 12 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındı. - NİĞDE
Kaynak: İHA