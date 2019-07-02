Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (54) metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra fenalaşan A.A., yakınlarının çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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