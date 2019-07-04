Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü

NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü

NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 Temmuz'da merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki  tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Niğde

Kaynak: DHA
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