Niğde'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de bir tırdan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırdan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

Ekipler, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü Adana-Ankara kara yolunda durdurdukları tırda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul