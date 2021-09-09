Niğde'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Niğde'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir tırdan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırdan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

Ekipler, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü Adana-Ankara kara yolunda durdurdukları tırda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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