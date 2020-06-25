Niğde'de 1 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Niğde'de 1 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de 1 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildiNİĞDE'de polis ekiplerinin ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda banyo lavabosunun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram metamfetamin ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

25.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:32

Niğde'de 1 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi

NİĞDE'de polis ekiplerinin ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda banyo lavabosunun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram metamfetamin ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin edildiği ihbarını aldığı bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin yaptığı aramada banyo lavabosunun altına gizlenmiş poşet içerisindeki 1 kilo 556 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve mouse şeklindeki hassas teraziye el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Niğde'de 1 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA

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