Niğde'de 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Niğde'de 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram bonzia ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram bonzia ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, Sazlıca beldesi yakınlarında şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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