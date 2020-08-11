Niğde'de 1 kasabası karantinaya alındı Niğde merkeze bağlı Karaatlı Kasabasında 14 vatandaşta korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine kasaba 14 günlük kısmi karantinaya alındı.

Niğde merkeze bağlı Karaatlı Kasabasında 14 vatandaşta korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine kasaba 14 günlük kısmi karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'dan başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karantina uygulaması kapsamında kasabadaki kahvehaneler, camiler, köy pazarı ve toplu organizasyonlar yasaklandı. Köye giriş çıkışların ise kontrollü olarak yapılacağı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA