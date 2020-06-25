Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi
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Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi Niğde'de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

25.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:22

Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

NİĞDE - Niğde'de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ettiği yerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 556,43 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Niğde'de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Kaynak: İHA

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