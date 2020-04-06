Niğde'de 1 belde daha karantina altına alıntı Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Son belde ile Niğde'de toplamda 1 köy 2 belde karantina altına alınmış oldu.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA