Niğde'de 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 1,5 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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