Niğde Cüzdan Çalan Kapkaççıyı Vatandaşlar Yakaladı

Lahanada 120 bin rekolte beklentisi

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'de lahana üretiminde ikinci sırada bulunan Niğde'de bu yıl 120 bin civarında rekolte beklendiğini söyledi.

Kenar, lahana üretimin yoğun olduğu Sazlıca ve Kaynarca bölgelerinde çiftçileri ziyaret etti. Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de Niğde'nin birinci sırada olduğunu belirten Veli Kenar, Niğde'miz lahana ile ön plana çıkan bir ilimiz. Türkiye genelinde Samsun'dan sonra Niğde lahana üretiminde 2'inci sıradadır. Beyaz lahana üretiminde de Niğde birinci sıradadır. Beyaz lahana üretimi tufanda olarak başladı. Eylül ayı içerisinde de kışlık lahana hasadı ile devam edecek. Kasım ayına kadar da bu hasat devam edecek. Mevsimsel olarak bu sene bazı sorunlar yaşasak ta rekoltemiz 15 bin dekarda 90 bin ton kayıtlı olmak suretiyle lahana beklentimiz var. Kayıtlı olmayan ekimlerle bu sayı 100-120 bin civarında lahana üretimi Niğde'de olacağını tahmin etmekteyiz diye konuştu.

KAR EDEMİYORUZ

Lahana üreticisi Harun Karatoprak ise, Lahanada turfanda olarak hasat başladı. Kalan kışlıklar ise 10'ncu ayı bulacak. Fiyat pazardan 1-1.5 TL arası satılıyor. Bu sene girdiler pahalandı. Gübre, ilaç fiyatları dolardan dolayı yükseldi. Geçen yıl gübreyi 35 TL'ye alıyorduk bu yıl 65 TL'ye alıyoruz. Lahanada tarladan 1,5 TL'ye satılıyordu bu yılda aynı fiyata satılıyor bu da kar elde edemediğimiz anlamına geliyor dedi.