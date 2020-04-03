Niğde Cezaevlerinde Koronavirüs tedbirleri Niğde'de koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Adliye Sarayı ve Ceza İnfaz Kurumları'nda gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Niğde'de koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Adliye Sarayı ve Ceza İnfaz Kurumları'nda gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, adalet hizmetinin yürütülmesi açısından gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Hazırlanan acil eylem planıyla esnek çalışma sistemine geçildiğini aktaran Camgöz, şunları kaydetti: "Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan tüm hükümlü ve tutuklularımızın koronavirüse karşı korunması anlamında tüm tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. Hükümlü ve tutuklu yakınlarının endişe edecekleri bir husus bulunmamaktadır. Adalet Bakanımızın ifade ettiği gibi bu insanlar bize emanet. Bütün giriş çıkışlar kontrol altında. Sıfatı ve pozisyonu ne olursa olsun tüm girişlerde vatandaşlarımızın ateşi ölçülmekte, maske ve eldiven uygulaması yapılmaktadır."

Ceza İnfaz Kurumu personelinin belirlenen merkezlerde kaldığını ve personelin dışarıyla irtibatı olmaksızın kurumuna gidip geldiğini ifade eden Camgöz, fedakarlıklarından dolayı personele teşekkür etti. Camgöz, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin detaylı açıklamanın Niğde Adliye'sinin resmi internet sitesinden yayınlandığını bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA