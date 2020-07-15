NİĞDE ÇANKIRI'DAN 9 ŞEHİDİN TOPRAĞINI, ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR İÇİN GETİRDİLER ANKARA'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

ANKARA'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'dan şehitliğe gelen Ender Halisdemir, Şehit Ömer Halisdemir'e hayranlığı nedeniyle Bükcüoğlu olan soyadını Halisdemir olarak değiştirdiğini söyledi. Çankırı'dan gelen bisikletli grup ise, 9 şehidin mezarından getirdiği toprağı, Halisdemir'in kabrine serpti.

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen ve darbenin seyrini değiştirmesi nedeniyle simge isimlerden biri haline gelen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret eden çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, duygulu anlar yaşadı.

HALİSDEMİR İÇİN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'dan şehitliğe gelen 30 yaşındaki Ender Halisdemir, 'Bükcüoğlu' olan soyadını dilekçe vererek 'Halisdemir' olarak değiştirdiğini söyledi. Ömer Halisdemir'e hayranlık duyduğunu belirten Ender Halisdemir, "Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

ÇANKIRI'DAN 9 ŞEHİDİN TOPRAĞINI GETİRDİLER

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 sporcu da Çankırı'dan 415 kilometre yol kat ederek şehitliğe gelip Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Engin Çimen, Çankırı'da bulunan 9 şehidin mezarından aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine serptiklerini söyledi. Pedal çevirirken hiç yorulmadıklarını belirten Çimen, "Maneviyatın verdiği güçle şehitlere vefayı göstermek çok önemliydi" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ALİ KADI/NİĞDE,(DHA)-

Kaynak: DHA