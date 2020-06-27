NİĞDE Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden kişi tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden kişi tutuklandıNiğde'de Seda A., boşanma aşamasındaki eşi Hayrettin A. tarafından tehdit edildiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden kişi tutuklandı

Niğde'de Seda A., boşanma aşamasındaki eşi Hayrettin A. tarafından tehdit edildiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan Hayrettin A., tutuklandı. Niğde'de 2 çocuk annesi Seda A., kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce eşi Hayrettin A.?ya boşanma davası açtı. Hayrettin A., mahkemenin uzaklaştırma kararını 3 kez ihlal etti. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Seda A.?nın ailesinin evine giden Hayrettin A., eşini davadan vazgeçmesi ve eve dönmesi için tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli eş olay yerinden uzaklaştırıldı.

TEHDİT ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Yakınları, Seda A.'nın eşinin kendisini tehdit ettiği görüntüleri cep telefonu ile görüntüledi. Seda A., bu görüntüleri sosyal medya hesabından, 'Henüz babamın soyadını alamadım. Çünkü eşimden boşanmaya çalışıyorum ve sonuç alamadım. Şiddet görüyorum, tehdit ediliyorum. Benim sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum. Bana yardım edin, sesimi duyurun' notuyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Hayrettin A.?yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA