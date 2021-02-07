Niğde Belediyesinden seyyar satıcılara düzenleme
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Niğde Belediyesinden seyyar satıcılara düzenleme

07.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:22
Niğde Belediyesinden seyyar satıcılara düzenleme

Niğde'de seyyar satıcılar daha düzenli ve hijyenik koşullarda satış yapacak.

Niğde'de seyyar satıcılar daha düzenli ve hijyenik koşullarda satış yapacak.

Niğde Belediyesi, çarşı merkezinde satış yaparak görüntü kirliliğine neden olan seyyar satıcılar için yeni düzenleme yaptı.

Kenti daha modern görüntüye kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, seyyar satıcıları Hüdavent Hatun otopark üzerinde toplayarak düzenli satış yapacakları noktaları belirledi.

Niğde Belediyesi, Yeni Çarşı Şadırvan Park'ta yenileme çalışmaları kapsamında daha düzenli, temiz ve modern bir Niğde için seyyar satıcılara, Hüdavent Hatun otoparkını düzenli bir şekilde satış yapmaları için hazır hale getirdi.

Seyyar satıcıların artık daha düzenli ve hijyenik koşullarda satış yapacaklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şunları kaydetti:

"Ekmeğinin peşinde ve helal rızkının mücadelesinde olan, şehrimizde seyyar satıcılık yapan kardeşlerimizin her birini aynı alana toplayarak hem onlar hem de vatandaşlarımız için Hüdavent Hatun Parkı'nı hazırladık. Hemşehrilerimize, daha iyi bir ticaret alanı oluşturmak için güzel bir mekan hazırladık. Bundan sonra daha düzenli olacak. Bereketli olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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